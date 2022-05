RWE-Aktie steigt deutlich: Sempra und RWE schließen Vereinbarung für LNG-Lieferungen

Das LNG soll auf langfristiger Basis frei Haus aus dem in Entwicklung befindlichen Port Arthur LNG Phase 1 Projekt in Jefferson County im US-Bundesstaat Texas geliefert werden, wie Sempra Infrastructure am Mittwoch mitteilte. Port Arthur ist eines der drei LNG-Terminalprojekte, die von Sempra Energy in Nordamerika durchgeführt werden. Die beiden anderen Projekte sind das Cameron LNG-Terminal in Louisiana und das Energia Costa Azul LNG-Projekt in Mexiko.

"Unsere Partnerschaft kann wesentlich dazu beitragen, langfristig signifikante LNG-Mengen für das RWE-Portfolio zu sichern und gleichzeitig die Basis für die zukünftige Versorgung mit kohlenstoffarmem Gas zu schaffen", sagte Andree Stracke, CEO von RWE Supply & Trading.

Die RWE-Aktie zieht am Mittwoch auf XETRA zeitweise um 2,03 Prozent auf 42,26 Euro an.

FRANKFURT (Dow Jones)

