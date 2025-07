RWE Aktie News: RWE am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 35,87 EUR.

Die RWE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 35,87 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 35,84 EUR. Bei 36,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 581.070 RWE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2025 auf bis zu 37,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,76 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 EUR je RWE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,22 EUR für die RWE-Aktie aus.

Am 15.05.2025 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,39 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

