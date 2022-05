Neuer NFT-Marktplatz: Universal kooperiert mit LimeWire und ermöglicht Musik-NFTs

• Universal lässt seine Stars bei LimeWire NFTs verkaufen• Als größte Plattenfirma weltweit könnte Universal damit großen Einfluss auf den Markt nehmen• Die Stars können Videos, Songs, Fotos und sonstige künstlerische Inhalte verkaufen

Nachdem die ehemalige P2P-Website LimeWire vor über zehn Jahren wegen eines Rechtsstreits schließen musste, tritt das Unternehmen nun mit einem anderen Angebot wieder ins Rampenlicht: Vor wenigen Wochen wurde bekanntgegeben, dass noch im Mai 2022 ein LimeWire-Marktplatz für digitale Sammlerstücke im Bereich Kunst und Unterhaltung gestartet wird. Dort sollen unter anderem die Stars der Universal Music Group (UMG), zu denen auch Taylor Swift, U2 und Coldplay gehören, kreative NFTs verkaufen. Dies erklärten beide Unternehmen Mitte Mai per Pressemitteilung.

Werbung Volatile Marktphasen als Trading-Chance nutzen: Jetzt Kryptowährungen mit Hebel direkt handeln. Jetzt handeln Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

LimeWire-CEOs können die Veröffentlichung der ersten Projekte "kaum abwarten"

"Weltberühmte UMG-Künstler sowie viele der ikonischen Plattenlabels, darunter Interscope Records, Republic Records, Def Jam Recordings, Capitol Records, Motown Records, Geffen, EMI, Virgin Music und andere, werden den LimeWire-Marktplatz als zusätzliche Plattform nutzen können, um [...] einzigartige Wege der Interaktion mit Fans zu erkunden und neue Einnahmequellen für Künstler in der Zeit nach der Pandemie zu erschließen", so die LimeWire-Pressemitteilung. "Gemeinsam werden wir den Fokus auf hochwertige Inhalte, Nutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit für jeden setzen, indem wir einzigartige NFT-Projekte für Künstler und Fans in einem sicheren Umfeld anbieten."

Statista zufolge ist die UMG mit einem Marktanteil von 32 Prozent die größte Plattenfirma der Welt, gefolgt von Sony Music Entertainment und der Warner Music Group mit je 21,7 Prozent. Damit gibt UMG auf dem Markt den Ton an und könnte andere Plattenfirmen dazu bewegen, ebenfalls Musik-NFTs zu verkaufen. Die LimeWire-CEOs Paul und Julian Zehetmayr werden in der UMG-Pressemitteilung wie folgt zitiert: "Wir können es kaum abwarten, dass die ersten kreativen Projekte auf [unserem] Marktplatz veröffentlicht werden."

Urheberrechte scheinen kein Problem darzustellen

Universal nennt folgende Inhalte als mögliche Formate für die kommenden Musik-NFTs: Audioaufnahmen, Videos, Backstage-Filmmaterial, Bonustracks, exklusives Material und "jegliche künstlerischen Inhalte".

Die Frage nach den Urheberrechten scheint dabei kein Problem darzustellen - weder UMG noch LimeWire erwähnt etwaige Schwierigkeiten, die es vor dem Start der Plattform noch zu lösen gilt. Vergangenes Jahr wurde Star-Regisseur Quentin Tarantino von seinem Filmstudio verklagt, als er spezielle "Pulp Fiction"-NFTs verkaufen wollte.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sony Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sony Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sony Corp.

Bildquellen: Amy Nichole Harris / Shutterstock.com, Sergei Elagin / Shutterstock.com