MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Sony nach Zahlenausweis sehr fest

DOW JONES--Die positive Vorgabe der Wall Street vom Dienstag findet am Mittwoch im Handelsverlauf an den ostasiatischen Börsen nur vereinzelt Widerhall. An der Wall Street hatten das Nachlassen der Handelsspannungen und günstig ausgefallene Preisdaten für Auftrieb gesorgt - insbesondere bei Technologieaktien.

In Hongkong geht es nach einem kräftigen Minus am Vortag nun um 1,4 Prozent nach oben für den HSI, in Seoul legt der Kospi mit 1,3 Prozent ebenfalls deutlich zu. Um 0,2 Prozent geht es für den Shanghai-Composite nach oben. Sydney tendiert dagegen nur knapp behauptet. Dort haben die Hoffnungen auf Zinssenkungen - möglicherweise bereits in der nächsten Woche - einen Dämpfer erhalten. Das Lohnwachstum in Australien hat sich zum ersten Mal seit einem Jahr unerwartet wieder beschleunigt auf 3,4 von 3,2 Prozent im Jahresvergleich.

Schlusslicht unter den großen Börsen der Region ist mit Tokio der größte Gewinner des Vortags. Der Nikkei-225 gibt 0,6 Prozent ab auf 37.972 Punkte, nachdem er anfangs noch im Plus gelegen hatte. Gegenwind kommt vom gegenüber der gleichen Vortageszeit festeren Yen.

Unter den Einzeltiteln ziehen Sony nach der Vorlage von Geschäftszahlen um 3,6 Prozent an. Für Softbank Group geht es um 3,6 Prozent nach oben, nachdem der Nettogewinn des Technologie-Investmentunternehmens die Schätzungen der Analysten übertroffen hat. Nach Ausweis eines Nettoverlusts im Berichtsquartal geht es dagegen für Nissan um 2,2 Prozent nach unten.

In Sydney liegen Commonwealth Bank 0,8 Prozent im Plus. Die Bank hat einen Gewinnanstieg von 6 Prozent mitgeteilt, warnte zugleich aber auch vor möglichem wirtschaftlichen Gegenwind.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.262,10 -0,1% +0,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 37.972,09 -0,6% -5,6% 08:30

Kospi (Seoul) 2.643,43 +1,3% +10,2% 08:30

Schanghai-Comp. 3.381,17 +0,2% +0,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.438,11 +1,4% +17,4% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:54 % YTD

EUR/USD 1,1197 0,1 1,1188 1,1117 +7,2%

EUR/JPY 164,57 -0,3 165,00 164,40 +1,0%

EUR/GBP 0,8413 0,1 0,8407 0,8416 +1,8%

GBP/USD 1,3310 0,0 1,3308 1,3209 +5,2%

USD/JPY 146,98 -0,4 147,49 147,89 -5,7%

USD/KRW 1.415,61 -0,1 1.417,00 1.426,14 -4,0%

USD/CNY 7,2044 0,2 7,1928 7,1910 -0,2%

USD/CNH 7,2123 0,2 7,1971 7,1959 -1,8%

USD/HKD 7,8046 0,1 7,7970 7,7964 +0,3%

AUD/USD 0,6479 0,2 0,6469 0,6408 +2,9%

NZD/USD 0,5945 0,2 0,5935 0,5890 +4,7%

BTC/USD 103.787,55 -0,6 104.367,70 102.672,60 +10,0%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,41 63,62 -0,3% -0,21 -13,9%

Brent/ICE 66,32 66,60 -0,4% -0,28 -13,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.229,38 3.250,55 -0,7% -21,17 +23,4%

Silber 29,15 29,43 -1,0% -0,28 +5,3%

Platin 888,79 887,58 +0,1% +1,21 +0,9%

Kupfer 4,646 4,6815 -0,8% -0,04 +14,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

