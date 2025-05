Börse New York in Grün: Das macht der NASDAQ 100 nachmittags

NASDAQ 100-Marktbericht

Am Nachmittag halten sich die Börsianer in New York zurück.

Am Freitag tendiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,13 Prozent höher bei 21.364,46 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,187 Prozent stärker bei 21.375,62 Punkten, nach 21.335,82 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 21.398,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21.246,42 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 2,62 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.04.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 18.257,64 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, einen Stand von 22.114,69 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 16.05.2024, einen Wert von 18.557,96 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 1,85 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 22.222,61 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lucid (+ 5,76 Prozent auf 2,85 USD), Fiserv (+ 4,58 Prozent auf 166,42 USD), Adobe (+ 2,61 Prozent auf 415,25 USD), Micron Technology (+ 2,59 Prozent auf 97,92 USD) und Zscaler (+ 2,45 Prozent auf 251,94 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Applied Materials (-5,65 Prozent auf 164,88 USD), JDcom (-2,36 Prozent auf 33,54 USD), KLA-Tencor (-2,34 Prozent auf 787,16 USD), Broadcom (-1,93 Prozent auf 228,14 USD) und Starbucks (-1,89 Prozent auf 85,61 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 26.444.168 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,004 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,51 zu Buche schlagen. Im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,83 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net