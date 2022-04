Nach Eintritt in Metaverse: David Beckham plant eigene NFT-Kollektion

• David Beckham wird globaler Botschafter für DigitalBits Blockchain• Eigene NFT-Kollektion Beckhams soll auf den Markt kommen• DigitalBits Blockchain möchte weitere Sportler, Künstler und Marken anziehen

David Beckham wird globaler Botschafter für DigitalBits Blockchain

Wie DigitalBits in einer Pressemitteilung am 24. März bekannt gab, wurde der ehemalige Fußballspieler und heutige Social-Media-Star David Beckham zum neuen globalen Botschafter der Blockchain ernannt.

"Als einer der erfolgreichsten Sportler der Welt, der zum Geschäftsmann wurde, wird Beckham dazu beitragen, Verbrauchern, Marken und anderen Organisationen weltweit die transformative Kraft der DigitalBits Blockchain zu vermitteln", schreibt DigitalBits in der Pressemitteilung. Beckham werde demnach eine Reihe spannender Projekte in Angriff nehmen, die die Leistungsfähigkeit und das Potenzial der Blockchain-Technologie von DigitalBits demonstrieren würden. Diese sei im Vergleich zu anderen Plattformen schnell und umweltfreundlich. Die gemeinsame Kooperation solle deshalb Innovation und Nachhaltigkeit in der Branche vorantreiben und gleichzeitig dem Fußballstar neue Wege eröffnen, um mit seinen Fans auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Da DigitalBits nach eigenen Angaben außerdem eine Blockchain für Marken sei, werde Beckham sie zusätzlich für seine Zusammenarbeit mit globalen Partnern wie adidas, Maserati, Tudor, Sands, Diageo und EA nutzen.

David Beckham plant eigene NFT-Kollektion

Im Rahmen der Kooperation soll Beckham auch eine NFT-Kollektion auf den Markt bringen, da schließlich seine Leidenschaft, auf innovative und aufregende Weise mit Fans in Kontakt zu treten, eine treibende Kraft hinter der Initiative sei. Die Blockchain-Technologie biete die Möglichkeit, über digitale Assets wie NFTs für Fans und Follower unvergessliche Momente auf einer völlig neuen Ebene zu schaffen.

"Ich bin immer bestrebt, neue Wege zu finden, um mit meinen Fans auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten. In dem Moment, als ich mit Al und dem DigitalBits-Team sprach, wusste ich, dass dies eine große Gelegenheit war, neue Erfahrungen für meine Fans online zu schaffen. Ich war schon immer stolz darauf, mit den besten Teams zusammenzuarbeiten, und ich freue mich sehr darauf, in Zukunft an meinen NFT-Kollektionen und weiteren Innovationen zu arbeiten", äußert sich David Beckham in der Pressemitteilung. Und auch Al Burgio, Gründer der DigitalBits Blockchain, ist von der neuen Partnerschaft mit Beckham sehr angetan: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Beckham, um die transformative Kraft der Blockchain-Technologie einem breiten Publikum zugänglich zu machen und Menschen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, das wahre Potenzial zu verstehen."

Mit der kommenden NFT-Kollektion des Stars dürfte DigitalBits auch eine breite Masse an Personen erreichen. Die digitale Präsenz Beckhams ist nämlich enorm. Weltweit soll er eine Fangemeinde von über 138 Millionen Anhängern haben und damit einer der einflussreichsten Influencer überhaupt sein.

Die DigitalBits Blockchain

Bei DigitalBits handelt es sich um ein Layer-One-Blockchain-Protokoll, das nach eigenen Angaben besonderen Wert auf Sicherheit, Geschwindigkeit und Kosteneinsparungen legt. Auf ihr könne jeder Vermögenswert tokenisiert werden, darunter auch NFTs, die von Künstlern, Sportorganisationen und anderen Marken erstellt wurden. Aufgrund der effizienten aber auch nachhaltigen Gestaltung der Blockchain, möchte DigitalBits die Grundlage für die reale Massenakzeptanz der Technologie sowie von Kryptowährungen bieten.

Nicolas Flohr / Redaktion finanzen.net

