Munich Re-Aktie leichter: Munich Re platziert grüne Anleihen bei US-Investoren

Die Anleihe hat einen Coupon von 5,875 Prozent und eine Laufzeit bis 2042, wie der DAX -Konzern mitteilte. Unter anderem seien die Papiere im Rahmen einer Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Investoren in den USA verkauft worden. Damit sei der Investorenkreis verbreitert und diversifiziert worden.

Mit dem Green Bond will Munich Re die Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien deutlich erhöhen. Dazu zählen laut Mitteilung Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen in erneuerbare Energien, Energieeffizienz, nachhaltiges Transportwesen, grüne Gebäude, nachhaltiges Wasser(management), ökoeffiziente Wirtschaft und/oder Kreislaufwirtschaft, sowie nachhaltige Bewirtschaftung von Ressourcen und Land.

Bereits 2020 und 2021 hat Munich Re grüne Anleihen platziert.

Auf XETRA bewegt sich die Munich Re-Aktie am Dienstag zeitweise 0,40 Prozent im Minus bei 222,10 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

