Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 576,20 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 576,20 EUR. In der Spitze legte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 578,80 EUR zu. Bei 576,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.521 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 24.04.2025 markierte das Papier bei 615,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 6,87 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 421,70 EUR. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 36,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 21,75 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 581,13 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 23.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 20,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q2 2025 wird am 08.08.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 07.08.2026.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 46,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

