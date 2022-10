Erholung an Frankfurter Börse: DAX beendet Freitagshandel mit Kursgewinnen

Der DAX startete 1,57 Prozent fester bei 12.549,02 Punkten in den Handelstag. Anschließend behielt er sein grünes Vorzeichen. Dabei ließ er zeitweise auch die Marke von 12.600 Punkten hinter sich. Zuletzt stieg er um 0,67 Prozent auf 12.437,81 Zähler.

US-Inflationszahlen belasten nur kurz

Nach den US-Inflationszahlen hatte der DAX am Donnerstagnachmittag die runde Marke von 12.000 Punkten nur mit Mühe verteidigt und dabei deutlich im Minus gelegen. Die hohe Inflation in den USA war im September zwar tendenziell auf dem Rückzug, allerdings weniger deutlich als erhofft. Die Kerninflation, die die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise außen vor lässt, stieg sogar auf den höchsten Stand seit 40 Jahren.

Deutung verändert

"Die Deutung der US-Inflationsdaten hat sich am Verlauf des Handels deutlich verändert", erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. "Aus dem anfänglichen Schock über das Verfehlen der Konsensschätzung wurde schließlich doch Freude über die rückläufige Inflationsrate. Diese späte Freude über die Inflationsdaten kommt heute auch in Europa an." Als "Highlight des heutigen Tages" sah er die Quartalsberichte der US-Großbanken.

