Mittwochshandel an Frankfurter Börse: DAX geht schwächer in den Feierabend

Der DAX eröffnete 0,41 Prozent höher bei 12.817,63 Zählern. Nach mehreren Auf und Abs verlor das deutsche Börsenbarometer letztlich 0,19 Prozent auf 12.741,41 Punkte.

Nach der deutlichen Erholung der vergangenen Handelstage hat der DAX zur Wochenmitte eine Atempause eingelegt.

Zinsen, Inflation und Bilanzen im Blick

"Auf der Unternehmensseite sehnen sich die Marktteilnehmer nach angenehmen Überraschungen in Form solider Quartalsberichte. Dagegen bleibt auf der Konjunkturseite alles beim Alten", bemerkte Analyst Christian Henke vom Broker IG. Die US-Notenbank werde weiter an der straffen Zinspolitik festhalten und auch die Europäische Zentralbank dürfte an der Zinsschraube drehen. Henke betonte, dass sich die Zinserhöhungen noch nicht so recht bei der Inflation bemerkbar gemacht hätten. "Für eine nachhaltige Bodenbildung an den Aktienmärkten bedarf es einer ebenfalls nachhaltigen Trendwende bei der Teuerungsrate", so Henke.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag