Positive US-Konjunkturdaten vermiesen Stimmung: DAX schließt rot

Der deutsche Leitindex DAX begann die Sitzung 0,63 Prozent im Plus bei 14.478,37 Punkten und hielt sich bis zum Nachmittagshandel im positiven Bereich. Letztlich verlor das Börsenbarometer mit schwächelnden US-Börsen im Rücken 0,33 Prozent auf 14.340,47 Zähler.

Wall Street sorgte bereits am Dienstag für Rückschlag

Tags zuvor hatte der DAX - belastet von einem schwachen Auftakt an der Wall Street - seine jüngste Gewinnserie erst einmal beendet und war um rund 1,3 Prozent gefallen. Die Bilanz für den Monat Mai war mit einem Plus von zwei Prozent aber positiv.

US-Konjunkturdaten im Blick

Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Mai unterdessen überraschend verbessert. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 56,1 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Mittwoch mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 54,5 Punkte gerechnet. Wirtschaftlich ist dies ein positives Zeichen, aber für Anleger hat es eine Kehrseite: Die Nachricht spricht für weiteren geldpolitischen Spielraum, den die US-Notenbank Fed zum Gegensteuern gegen die hohe Inflation hat.

Verbessert haben sich die Auftragseingänge. Auf sehr hohem Niveau hat sich hingegen der Preisindikator eingetrübt. Verschlechtert hat sich auch der Beschäftigungsindikator. Er signalisiert sogar einen Rückgang der Stellenentwicklung. Am Abend (MEZ) veröffentlicht dann die US-Notenbank Federal Reserve ihren Konjunkturbericht. Vom sogenannten Beige Book erhoffen sich Investoren Rückschlüsse auf das Tempo der erwarteten Zinserhöhungen der Federal Reserve.

