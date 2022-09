Rutsch unter 12.700-Punkte-Marke an Frankfurter Börse: DAX im Abwärtssog

Der DAX verliert nach einem Minusstart in Frankfurt aktuell weiter an Boden. Zuletzt lag der Abschlag bei 1,3 Prozent und damit einem Zählerstand von 12.668,53 Punkten.

Den Kontakt zur runden Marke von 13.000 Punkten scheint der DAX also vorerst zu verlieren, während das Anfang Juli markierte Jahrestief bei 12.391 Punkten wieder näher rückt. Die Vorgaben von den Überseebörsen sind negativ: Sowohl in den USA als auch in Asien standen die Indizes tiefer. Aus China kamen schwache Wirtschaftsdaten. Zudem verhängten die chinesischen Behörden wegen eines Corona-Ausbruchs erneut eine Ausgangssperre, diesmal in der südwestchinesischen Metropole Chengdu.

Inflation und Zinssorgen Dauerthema

Die hohe Inflation gilt derzeit als einer der Hauptbelastungsfaktoren für die Märkte. Sie stellt die Notenbanken vor Herausforderungen und drängt sie zu weiteren Zinserhöhungen. Diese schüren die Sorgen vor einer wirtschaftlichen Abkühlung und einer Rezession. Eine dauerhaft hohe Inflation wäre aber noch schädlicher.

Konjunkturdaten auf Agenda

Daher warteten Investoren unter anderem auf Signale zur Kauflaune der deutschen Verbraucher. Die Umsätze im deutschen Einzelhandel haben sich im Juli deutlich besser als erwartet entwickelt. Laut Destatis stiegen sie gegenüber dem Vormonat preis-, saison- und kalenderbereinigt um 1,9 Prozent, nachdem sie im Vormonat um 1,5 Prozent gesunken waren. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Zuwachs von nur 0,3 Prozent prognostiziert. Ihr Vorjahresniveau unterschritten die Umsätze um 2,6 Prozent. Ohne Preisbereinigung stiegen sie um 2,4 Prozent auf Monats- und 6,1 Prozent auf Jahressicht.

Auf dem Terminplan stehen außerdem die Barometer für die Stimmung der deutschen und europäischen Einkaufsmanager aus der Industrie. In beiden Fällen sagen Analysten einen Wert knapp unter der Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert, voraus.

