DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich schwach -- GAZRPOM-Chef dämpft Hoffnungen bei Wartung von Nord Stream 1 -- Covestro sucht Einsparpotenzial -- Lufthansa-Piloten streiken am Freitag

Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag tiefer erwartet. Der DAX verliert vorbörslich 0,53 Prozent auf 12.767 Punkte. Am Vortag verlor er bereits 0,97 Prozent, was einen Schlussstand von 12.834,96 Indexpunkten bedeutete. Der TecDAX wird am Donnerstag ebenfalls in der Verlustzone erwartet. Der deutsche Tech-Index ging am Mittwoch nach einem volatilen Tag schlussendlich 0,70 Prozent tiefer bei 2.923,71 Einheiten aus dem Handel. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind schwach. Die hohe Inflation und die damit einhergehende Angst vor weiteren deutlichen Zinserhöhungen bleiben das Dauerthema am Markt und belasten die Kurse. Sorgen bereitet außerdem auch China, wo in Chengdu ein neuer Lockdwon verhängt wurde. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen dürften am Donnerstag weiter abrutschen. Der EURO STOXX 50 zeigt sich vorbörslich 1,0 Prozent tiefer bei 3.483 Punkten. Am Mittwoch beliefen sich die Abschläge auf 1,25 Prozent (Schlussstand: 3.517,25 Punkte). Die Vorgaben von der Wall Street und aus Asien sind am Donnerstag schwach. Übergeordnet warten Anleger auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wird. Dabei gilt: Je stärker der Arbeitsmarkt, desto mehr Potenzial für Zinserhöhungen hat die US-Notenbank. Im Fokus stehen außerdem die weiteren Revisionen der Industrie-PMI. Für Europa werden sie am Vormittag und für die USA am Nachmittag veröffentlicht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Märkte blieben auch am Mittwoch in einer angeschlagenen Verfassung. Der Dow Jones begann den Börsentag zwar etwas höher, im weiteren Verlauf bewegte sich der Index jedoch in der Verlustzone. Letztlich gab er dann 0,88 Prozent auf 31.511,09 Zähler ab. Auch der NASDAQ Composite legte einen freundlichen Handelsauftakt hin, anschließend musste er seine Gewinne jedoch wieder abgeben und beendete den Tag mit einem Abschlag von 0,56 Prozent bei 11.816,20 Punkten. Nach dem jüngsten Ausverkauf bemühten sich die US-Börsen um etwas Entspannung, die jedoch auch am Mittwoch nicht so recht einkehren wollte. Die Marktteilnehmer schauen unterdessen bereits mit Hochspannung auf die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten, die möglicherweise die Gelegenheit für einen Stimmungsumschwung an der Wall Street bilden können. Am Mittwoch fiel der ADP-Beschäftigungsbericht für August deutlich schwächer ausfiel als erwartet. Schwache Wirtschaftsdaten dürften derzeit an den Märkten generell gut ankommen, da eine schwache Konjunktur die geplanten Zinserhöhungen der Fed womöglich etwas abbremsen könnte, heißt es in Marktkreisen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken