Zur Rose-Aktie mit kräftigen Abschlägen: Zur Rose nimmt mit Wandelanleihe weniger Geld ein als gedacht - Shop Apotheke-Aktie belastet

Allerdings nahm der Konkurrent der Shop Apotheke weniger Geld ein als erhofft. Die Aktien fielem am Donnerstag um mehr als 8 Prozent.

Über die Ausgabe von neuen Namensaktien konnte Zur Rose rund 44 Millionen Franken einnehmen. Die Aktien würden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildings unter Ausschluss des Bezugsrechts bei institutionellen Anlegern platziert, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Am Mittwochabend hatte Zur Rose noch gehofft, 50 Millionen Franken einnehmen zu können. Die Aktien wurden zu 39,00 Franken platziert, was einen Abschlag von knapp 15 Prozent entspricht.

Zudem platzierte Zur Rose eine Wandelanleihe über 95 Millionen Franken. Ursprünglich wurden 100 Millionen Franken angestrebt. Die Abwicklung soll laut den Angaben am 15. September stattfinden. Den bestehenden Aktionären werde ein Zeichnungsrecht im Verhältnis zu ihrem derzeitigen Aktienbesitz eingeräumt. Konkret hat jeder Aktionär das Recht, eine Anleihe für jeweils 120 Aktien zum Ausgabepreis zu erwerben. Die endgültige Zuteilung will Zur Rose voraussichtlich am 12. September bekannt gegeben.

Zur Rose dämmen Verluste ein - Shop Apotheke schwach

Eine kräftige Kapitalaufstockung des Kontrahenten Zur Rose hat am Donnerstag auch den Kurs der Shop Apotheke belastet. Zur Rose brachen in Zürich im frühen Handel zunächst um mehr als 11 Prozent ein auf ein neuerliches Rekordtief. Anschließend verringerten die Papiere die Verluste aber und liegen nun zeitweise noch mit 6,63 Prozent im Minus bei 42,78 Franken.

Die Anteile der Shop Apotheke verlieren auf XETRA zeitweise 4,64 Prozent auf 53,02 Euro. Sie rutschten auf den niedrigsten Stand seit April 2020. Eine charttechnische Unterstützung bei 65 Euro hatten die Papiere der Online-Apotheke bereits in der vergangenen Woche durchbrochen.

Zur Rose hat sich frisches Geld über eine Kapitalerhöhung beschafft und zudem eine Wandelanleihe platziert. Allerdings nahm der Konkurrent der Shop Apotheke weniger Geld ein als erhofft: Mit der Ausgabe neuer Namensaktien strich das Unternehmen statt der erhofften 50 Millionen Franken nur 44 Millionen Franken ein. Hinzu kommt eine Wandelanleihe über 95 Millionen Franken, hier wurden ursprünglich 100 Millionen Franken angestrebt.

Derweil äußerte sich der Chef der Shop Apotheke am Donnerstag ebenfalls zu einer etwaigen Kapitalmaßnahme: "Wir benötigen kein weiteres Kapital, bis wir nachhaltig profitabel und Cashflow-positiv" sind, sagte Stefan Feltens in einem Interview mit der Börsen-Zeitung. An der Stand-alone-Strategie der Shop Apotheke hielt der Manager fest. Um Zur Rose hatte es jüngst Spekulationen um einen Verkauf oder eine Kooperation gegeben.

