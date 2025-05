AKTIE IM FOKUS: Redcare auf Talfahrt nach Zahlen-Details - Marge im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach detaillierten Quartalszahlen ist die Aktie von Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) am Dienstag kurz nach dem Handelsauftakt in die Verlustzone gedreht. Zuletzt büßte sie in einem insgesamt schwachen Markt als vorletzter MDAX-Wert 8,1 Prozent auf 123,10 Euro ein. Die am Vortag übersprungene 200-Tage-Durchschnittslinie, die den längerfristigen Trend signalisiert, gab keinen Halt.

Wer­bung Wer­bung

Analysten sprachen zwar von einem weitgehend wie erwartet ausgefallenen Zahlenwerk der Online-Apotheke, doch wiesen sie darauf hin, dass die operative Profitabilität noch etwas schwächer gewesen sei als allgemein angenommen.

So sei die bereinigte Ebitda-Marge wegen höherer Marketingausgaben für verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland auf 1,3 Prozent zurückgegangen. Der Konsens lag bei 1,4 Prozent, wie UBS-Analyst Olivier Calvet schrieb. Dies sei verhaltener als das Jahresziel von 2,0 bis 2,5 Prozent sowie schwächer als ein Jahr zuvor./ck/jha/