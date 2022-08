Krypto-Börse: FTX hat Einnahmen in einem Jahr um 1.000 Prozent gesteigert

Aktien in diesem Artikel Coinbase 67,25 EUR

• FTX hat 2021 1,02 Milliarden US-Dollar Einnahmen generiert• 1.000 Prozent mehr als noch im Vorjahr• Wann neue Zahlen bekannt werden, ist unklar

In einem Brief an die Shareholder hat die Krypto-Börse FTX Zahlen über die Geschäftsjahre 2021 und 2022 offengelegt. CNBC hatte Einblick in diese internen Dokumente: Offenbar konnte FTX 2021 dank einer Reihe von Firmenübernahmen ganze 1.000 Prozent mehr Einnahmen generieren als noch im Vorjahr. Gegründet wurde das junge Unternehmen 2019, im Januar wurde die Plattform bei einer Finanzierungsrunde mit 32 Milliarden US-Dollar bewertet.

FTX hat Firmen auf der ganzen Welt übernommen

So lagen die Einnahmen den internen Dokumenten zufolge 2020 bei 89 Millionen US-Dollar, 2021 waren es 1,02 Milliarden US-Dollar. Der Nettoumsatz habe 2020 bei 17 Millionen US-Dollar gelegen, 2021 seien es bereits ganze 388 Millionen US-Dollar gewesen. Möglich, so CNBC, sei dieses enorme Wachstum dank der Übernahme von nunmehr 15 Firmen überall auf der Welt. Kürzlich erst habe FTX Digital Assets DA AG (Schweiz), Hive Out und die IFS Group (Australien) übernommen. Andere Akquisitionen befänden sich dem Brief an die Shareholder zufolge in Deutschland, Gibraltar, Saudi-Arabien, Singapur, der Türkei und Zypern.

Die USA waren für die Umsätze 2021 nicht ausschlaggebend

Dabei hätte der Derivathandel die größten Umsätze generiert, klassische Krypto-Transaktionen machten 16 Prozent der Umsätze aus, und offenbar wurden weniger als fünf Prozent der Gesamteinnahmen durch Transaktionen US-amerikanischer Nutzerinnen und Nutzer generiert.

Im ersten Quartal dieses Jahres soll FTX rund 270 Millionen US-Dollar eingenommen haben, Ende April habe man für das gesamte Geschäftsjahr Einnahmen in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Ob FTX dieses Ziel erreichen kann, ist nach dem Krypto-Crash im Mai mehr als fraglich. Die konkurrierende Kryptohandelsplattform Coinbase nahm 2020 7,4 Milliarden US-Dollar ein, aber im zweiten Quartal 2022 lagen die Einnahmen mit 803 Millionen US-Dollar 64 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Trotz des Krypto-Crashs darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Coinbase-Einnahmen 2021 einen großen Erfolg darstellen: 2020 lagen sie bei vergleichsweise wenigen 1,1 Milliarden US-Dollar.

FTX-CEO hat Richtigkeit der Zahlen bestätigt

Gegenüber CNBC wollte sich FTX nicht zu dem geleakten Brief an die Shareholder äußern. Mittlerweile hat Sam Bankman-Fried, der die Plattform 2019 gegründet hat, auf Twitter die Richtigkeit der Zahlen bestätigt.

fwiw numbers here are correct ballpark - SBF (@SBF_FTX) August 20, 2022

Normalerweise werden die FTX-Geschäftszahlen nicht veröffentlicht. Es ist also unklar, wann Neues über die Einnahmen in 2022 bekannt wird.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

