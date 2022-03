Tennis-Star Naomi Osaka wird Botschafterin und Teilhaberin der Krypto-Börse FTX

• Naomi Osaka geht Partnerschaft mit FTX ein und erhält für ihre Arbeit Eigenkapitalanteile sowie Kompensation in Kryptowährung• Stars wie Tom Brady, Gisele Bündchen und Stephen Curry sind bereits Werbegesichter für FTX• Partnerschaft mit Osaka soll vor allem mehr Frauen an die Krypto-Börse bringen

Naomi Osaka geht langfristige Partnerschaft mit FTX ein

Wie die Krypto-Börse FTX in einer Pressemeldung am 21. März mitteilte, ist sie mit der Star-Tennisspielerin Naomi Osaka eine langfristige Partnerschaft eingegangen. Neben ihrer rekordverdächtigen Tenniskarriere sei die viermalige Grand Slam-Siegerin vor allem für ihr Engagement in den Bereichen der sozialen Gerechtigkeit und der psychischen Gesundheit bekannt. Offiziell werde Osaka globale Botschafterin von FTX und erhalte für ihre Tätigkeit Anteile am Unternehmen sowie eine Kompensation in Form von Kryptos. Auf der kommenden Miami Open soll die Athletin mit dem FTX-Logo debütieren und auch bei künftigen Wettkämpfen die Marke repräsentieren. Durch diese Zusammenarbeit erhoffe man sich, den Status von FTX als weltweit führende Krypto-Börse weiter zu festigen. "So wie FTX an der Spitze der Kryptomärkte steht, wollen wir auch an der Spitze des gesellschaftlichen Wandels stehen. Unsere Partnerschaft mit Naomi Osaka wird unser Ziel unterstützen, mehr unterschiedliche Stimmen in die Zukunft der digitalen Währung und des Web3 einzubeziehen. Ich freue mich darauf, mit Naomi zusammenzuarbeiten, wenn wir versuchen, diese Gruppen aufzuklären und eine positive Wirkung in der Welt zu erzielen", erklärt Sam Bankman-Fried, CEO von FTX, in der Pressemitteilung.

Osaka gesellt sich zu Stars wie Tom Brady und Gisele Bündchen

Osaka ist nach Angaben von FTX eine der ersten großen Profisportlerinnen, die mit FTX als Partnerin zusammenarbeitet. Doch auch vor der Kooperation mit Osaka war die Krypto-Börse nicht untätig, namhafte Prominente für ihre Marke zu gewinnen. Weltweit bekannte Persönlichkeiten wie der NFL-Star-Quarterback Tom Brady, seine Frau und Topmodel Gisele Bündchen sowie der NBA-Basketballer Stephen Curry sind bereits Werbegesichter von FTX. Diese Tatsache hat für Osaka offenbar auch dazu beigetragen, selbst Partnerin zu werden.

If @StephenCurry30 @TomBrady and @giseleofficial are in then you know I am too! Excited for the journey ahead with @FTX_Official and SBF_FTX 🚀 pic.twitter.com/ydrjhoKPaL - NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) March 21, 2022

"Wenn Stephen Curry, Tom Brady und Gisele Bündchen dabei sind, dann weißt Du, ich bin es auch!", schrieb die Tennisspielerin in einem Tweet auf Twitter.

Partnerschaft soll mehr Frauen an die Krypto-Börse bringen

Neben der Stärkung der Marke soll sich Osaka aber vor allem auf eine Sache bei ihrer Tätigkeit als Botschafterin konzentrieren: die Begeisterung und die Einbeziehung von Frauen in die Krypto-Börse und das Web3. Um dieses Ziel zu erreichen, werde Osaka eine aktive Rolle bei FTX einnehmen sowie selbst kreativ Regie führen und Inhalte produzieren. "Wir haben die Statistiken darüber gesehen, wie wenige Frauen sich vergleichsweise an Krypto beteiligen, was die Ungleichheit widerspiegelt, die wir auf anderen Finanzmärkten sehen", so Osaka in der Pressemitteilung von FTX. "Kryptowährungen begannen mit dem Ziel, für alle zugänglich zu sein und Eintrittsbarrieren abzubauen. Ich freue mich darauf, mit FTX zusammenzuarbeiten, um zu dieser Mission zurückzukehren und neue Wege zu gehen, um mehr Menschen zu erreichen und den Raum weiter zu demokratisieren."

Nicolas Flohr / Redaktion finanzen.net

