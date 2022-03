Außerbörslicher Kryptohandel: Goldman Sachs erreicht neuen Meilenstein

• Goldman Sachs erreicht neuen Meilenstein im Kryptohandel• US-Großbank führt gemeinsam mit Galaxy Digital erste OTC-Krypto-Transaktion durch• Zunehmende Reife der Anlageklasse für institutionelle Akteure

Wie der Anbieter von Blockchain- und Kryptowährungs-Finanzdienstleistungen für Institutionen, Galaxy Digital, vergangene Woche in einer Pressemitteilung bekanntgab, hat die Handelseinheit des Unternehmens die erste OTC-Krypto-Transaktion mit Goldman Sachs in Form einer Bitcoin-Non-Deliverable-Option (NDO) ermöglicht und durchgeführt.

Goldman Sachs und Galaxy Digital setzen Zusammenarbeit fort

Wie Galaxy Digital in seiner Pressemitteilung schreibt, handelt es sich dabei um die erste OTC-Krypto-Transaktion einer großen Bank in den USA. Goldman Sachs demonstriere damit die kontinuierliche Reifung und Akzeptanz digitaler Vermögenswerte durch Bankinstitute und baue sein Angebot an Kryptowährungen weiter aus.

"Wir freuen uns, unseren ersten Handel mit Kryptowährungsoptionen mit Barausgleich mit Galaxy durchgeführt zu haben", wird Max Minton, Head of Digital Assets für Goldman Sachs im asiatisch-pazifischen Raum, in der Pressemitteilung zitiert. "Dies ist eine wichtige Entwicklung in unseren Fähigkeiten für digitale Vermögenswerte und für die breitere Entwicklung der Anlageklasse."

Bei der Zusammenarbeit handelt es sich nicht um die erste von Goldman Sachs und Galaxy Digital. Im vergangenen Jahr war Galaxy Digital bereits Liquiditätsanbieter bei der ersten Bitcoin-Futures-Transaktion von Goldman Sachs an der CME. Und so erklärte Damien Vanderwilt, Co-Präsident und Head of Global Markets bei Galaxy Digital: "Wir freuen uns, unsere Beziehung zu Goldman weiter zu stärken und erwarten, dass die Transaktion die Tür für andere Banken öffnen wird, die OTC als Kanal für den Handel mit digitalen Assets in Betracht ziehen". Das "anhaltende Vertrauen von Goldman" sei laut Vanderwilt "ein Beweis für die Expertise und Fähigkeit von Galaxy, die sich entwickelnden Anforderungen von Institutionen zu erfüllen, während sich Krypto als fünfte Anlageklasse etabliert."

Wie CNBC berichtet, werde Goldman Sachs‘ Vordringen in den OTC-Kryptohandel als bemerkenswerter Schritt in der Entwicklung von Kryptomärkten für institutionelle Anleger angesehen. Goldman Sachs gehe damit ein größeres Risiko - verglichen mit den börsenbasierten Bitcoin-Produkten der CME - ein, da die Bank als Auftraggeber bei den Transaktionen auftrete.

Zunehmende Reife der Anlageklasse für institutionelle Akteure

Wie die Unternehmen laut CNBC erklärten, hätten Hedgefonds nach einem derivativen Engagement in Bitcoin gesucht, um Wetten auf den Bitcoin-Preis abzuschließen oder ein bestehendes Engagement darin abzusichern. Bisher sei der Markt für diese Instrumente CNBC zufolge jedoch hauptsächlich von Krypto-Firmen wie Galaxy, Genesis und GSR Markets kontrolliert worden.

Dass mit Goldman nun ein Top-Player auf den globalen Märkten für traditionelle Vermögenswerte involviert sei, sei laut Galaxy-Co-Präsident Damien Vanderwilt ein Signal für die zunehmende Reife der Anlageklasse für institutionelle Akteure wie Hedgefonds. "Dieser Handel stellt den ersten Schritt dar, den Banken unternommen haben, um im Namen ihrer Kunden direkte, anpassbare Engagements auf dem Kryptomarkt anzubieten", zitiert CNBC Vanderwilt aus einem Interview. Der Optionshandel sei "viel systematischer relevant für die Märkte im Vergleich zu geclearten Futures oder anderen börsenbasierten Produkten", so Vanderwilt. "Auf hohem Niveau liegt das an den Auswirkungen der Risiken, die Banken eingehen; sie implizieren ihr Vertrauen in die bisherige Reife von Krypto."

Bleibt abzuwarten, ob andere Banken dem Beispiel von Goldman Sachs folgen und ebenfalls OTC-Krypto-Transaktion anbieten wollen.

