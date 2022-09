10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX dürfte mit weiteren Kursverlusten in den neuen Monat starten. Ohnehin gilt der September als schwacher Börsenmonat. In vorbörslichen Indikationen gibt der Leitindex um 0,47 Prozent auf 12.774 Punkte nach.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich tiefer

An den wichtigsten Handeslplätzen in Asien sind am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen zu sehen, es überwiegen jedoch die Verluste. In Tokio fällt der Nikkei gegen 7:55 Uhr unserer Zeit um 1,56 Prozent auf 27.653 Punkte. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen 0,05 Prozent auf 3.204 Zähler hinzu. Der Hang Seng in Hongkong gibt derweil um 1,25 Prozent auf 19.704 Einheiten nach.

3. Lufthansa-Piloten streiken am Freitag

Die Piloten der Lufthansa haben für diesen Freitag (2. September) einen ganztägigen Streik beschlossen. Bestreikt werden sollen sämtliche Abflüge aus Deutschland der Kerngesellschaft Lufthansa sowie der Lufthansa Cargo, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) in Frankfurt mitteilte. Zur Nachricht

4. Neuer VW-Chef Blume sieht große Transformation in der Autoindustrie

Der neue Chef des Volkswagenkonzerns, Oliver Blume, sieht die Automobilindustrie "in der größten Transformation ihrer Geschichte". Im Interview mit der "Braunschweiger Zeitung" (Donnerstagausgabe) bezeichnete er den Wechsel von Herbert Diess zu ihm als einen "Generationswechsel, der irgendwann ohnehin angestanden hätte". Zur Nachricht

5. GAZRPOM-Chef dämpft Hoffnungen bei Wartung von Nord Stream 1

Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen hat Russland den Gastransport nach Deutschland und in weitere Länder Europas durch die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 1 gestoppt. Am frühen Mittwochmorgen floss wie angekündigt kein Gas mehr, am Samstagmorgen sollen die Lieferungen wieder aufgenommen werden. Allerdings dürften Hoffnungen auf einen anschließend kompletten Betrieb der Röhre durch Äußerungen von GAZRPOM-Chef Alexej Miller am Abend einen Dämpfer erhalten haben. Zur Nachricht

6. Exxon und Shell wollen wohl Joint-Ventur Aera verkaufen

Der US-Ölproduzent Exxon Mobile und der Energiekonzern Shell wollen Insidern zufolge ihr Joint-Venture Aera abstoßen. Die beiden Unternehmen befinden sich mit Unterstützung des Finanzberaters JPMorgan in fortgeschrittenen Gesprächen mit mehreren potenziellen Käufern und Konsortien für den kalifornischen Öl- und Gasproduzenten. Zur Nachricht

7. Covestro ist angesichts steigender Kosten auf der Suche nach Einsparpotenzial

Covestro machen die gestiegenen Energiekosten zu schaffen. Der Kunststoffhersteller ist daher auf der Suche nach Einsparpotenzial und Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung. Zur Nachricht

8. Brenntag zapft Kapitalmarkt an

Brenntag hat sich über die Ausgabe eines Schuldscheindarlehens frisches Kapital beschafft. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde am Dienstag ein Schuldschein über rund 640 Millionen Euro erfolgreich platziert. Der Erlös soll in die allgemeine Geschäftsentwicklung fließen. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise präsentieren sich am Mittwochmorgen mit etwas schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,40 auf 89,15 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,39 auf 95,25 Dollar zurückfiel.

10. Euro knapp über Parität zum US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstagmorgen etwas nachgegeben, sich aber knapp über der Parität zum US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0015 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf genau einen Dollar festgesetzt.

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com