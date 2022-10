Schwacher Wochenausklang an Frankfurter Börse: DAX schließt nach US-Arbeitsmarktbericht klar im Minus

Der DAX eröffnete den Freitagshandel 0,45 Prozent tiefer bei 12.414,78 Punkten. Nachdem sich das Börsenbarometer zeitweise sogar in die Gewinnzone schieben konnte, tendierte der DAX am Nachmittag nach mit Spannung erwarteten US-Jobdaten wieder gen Süden. Zuletzt verlor der deutsche Leitindex 1,59 Prozent auf 12.273 Zähler - Tagestief.Der US-Arbeitsmarktbericht drückte den DAX am Freitag wieder in die Verlustzone.

US-Arbeitsmarktbericht wichtigster Termin am Freitag

Der Arbeitsmarktbericht ließ Anleger wieder vorsichtiger werden. Demnach wurden im September 263.000 Stellen ex-Agrar neugeschaffen, nach 315.000 im Monat zuvor. Analysten hatten zuvor mit 265.000 neugeschaffenen Stellen gerechnet. Die Stundenlöhne stiegen wie erwartet um 0,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote hat sich um 0,2 Prozent auf 3,5 Prozent verringert.

Von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) hieß es, die Arbeitsmarktsituation in den USA sei weiterhin als solide einzustufen. Es bestehe nach den Daten kein Grund daran zu zweifeln, dass die US-Notenbank Fed demnächst nochmals kräftig an der Zinsschraube drehen und dies auch im weiteren Verlauf 2022 und zu Beginn des Jahres 2023 tun werde.

Höhere Zinsen bedeuten Risiken für die Aktienmärkte, weil andere Anlageklassen dann attraktiver werden. Zudem bestehen aktuell angesichts der restriktiven Geldpolitik erhebliche Rezessionsgefahren.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com