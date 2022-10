Vor US-Arbeitsmarktbericht: DAX etwas schwächer erwartet -- Asiatische Börsen geben nach -- Rechtsstreit um Elon Musks Twitter-Übernahme ausgesetzt -- Tesla, BioNTech im Fokus

Der deutsche Leitindex notiert am Freitag vorbörslich leicht im Minus.

Der DAX zeit sich vor dem Ertönen der Startglocke mit leichten Verlusten. Der TecDAX dürfte kaum verändert in den Handel starten.

Bevor am Nachmittag Daten zum US-Arbeitsmarkt veröffentlicht werden, dürfte der Handel in ruhigen bahnen verlaufen. "Noch haben die Anleger die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Fed eher früher als später zu einem Kurswechsel gezwungen sein wird", so Analyst Konstantin Oldenburger vom Online-Broker CMC Markets gegenüber Reuters. "Dafür aber müsste sich der Arbeitsmarkt in den USA merklich abkühlen." Experten erwarten, dass im September 250.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft aufgebaut wurden.

