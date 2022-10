10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Der DAX zeit sich vor dem Ertönen der Startglocke mit leichten Verlusten.

2. Börsen in Fernost mit Abgaben

Der japanische Leitindex Nikkei verliert um 0,78 Prozent auf 27.099,34 Punkte. Auf dem chinesischen Festland pausiert der Handel aufgrund der "Goldenen Woche" noch bis einschließlich heute. Der Shanghai Composite verharrt daher weiterhin bei 3.024,39 Stellen. In Hongkong gibt der Hang Seng 1,26 Prozent auf 17.777,57 Zähler nach (7:22 Uhr MESZ).

3. Rechtsstreit um Elon Musks Twitter-Übernahme ausgesetzt

Im juristischen Tauziehen zwischen Twitter und dem Tech-Milliardär Elon Musk zeichnet sich eine wochenlange Verlängerung ab. Zur Nachricht

4. Tesla-Chef Elon Musk kündigt Produktionsstart von E-Sattelschlepper an

Teslas um Jahre verzögerter Elektro-Sattelschlepper ist laut Firmenchef Elon Musk nun in die Produktion gegangen. Zur Nachricht

5. BioNTech errichtet Forschungszentrum und Produktionsstandort in Australien

Nach dem Erfolg mit seinem Corona-Impfstoff baut das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech seine internationale Präsenz mit der Errichtung eines Forschungszentrums und einer Produktionsstätte in Australien weiter aus. Zur Nachricht

6. adidas stellt Partnerschaft mit Kanye West auf den Prüfstand

Der Sportartikelhersteller adidas stellt seine Werbepartnerschaft mit dem Musiker und Designer Kanye West auf den Prüfstand. Zur Nachricht

7. VINCI soll erstes Flüssiggasterminal in Deutschland bauen

Der französische Infrastrukturkonzern VINCI hat sich den Auftrag über die Planung und den Bau des ersten Flüssiggasterminals in Deutschland gesichert. Zur Nachricht

8. Intel-Rivale AMD verfehlt Prognose

Der Chipkonzern AMD hat im dritten Quartal die Folgen der weltweiten gedämpften Wirtschaftsaussichten zu spüren bekommen. Zur Nachricht

9. Schwäche des PC-Markts drückt Samsungs operatives Geschäft

Die Schwäche des PC-Markts und die deswegen geringere Nachfrage nach Speicherchips hat dem südkoranischen Elektronikkonzern Samsung den ersten Gewinnrückgang seit 2019 eingebrockt. Zur Nachricht

10. Euro stabil

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel stabilisiert, nachdem er am Vortag abermals unter Druck geraten war. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung knapp 0,98 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com