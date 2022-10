VINCI-Aktie: VINCI soll erstes Flüssiggasterminal in Deutschland bauen

Aktien in diesem Artikel VINCI 82,90 EUR

Das Terminal, das unter Druck stehendes verflüssigtes Erdgas wieder in seine natürliche gasförmige Form umwandelt, soll eine jährliche Produktionskapazität von 10 Milliarden Kubikmetern Erdgas haben und zwei 165.000 Kubikmeter fassende Lagertanks umfassen. Gebaut werden soll es in Brunsbüttel an der Elbmündung an der Nordseeküste und Deutschland den Import von verflüssigtem Erdgas auf dem Seeweg ermöglichen. Die Anlage soll nach 42 Monaten Bauzeit im Jahr 2026 in Betrieb genommen werden.

Die VINCI SA erhielt den Auftrag nach eigenen Angaben über ihre Tochtergesellschaft Cobra IS, die im Konsortium mit dem spanischen Unternehmen Sener arbeitet.

PARIS (Dow Jones)

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com