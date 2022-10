Home24-Aktie steigt: Jefferies erhöht Kursziel für Home24 auf Angebotspreis von XXXLutz

Aktien in diesem Artikel Home24 7,50 EUR

1,35% Charts

News

Analysen

Das Angebot von XXXLutz sei für die Aktionäre des Onlinehändlers Home24 ein guter Deal in schwierigen Zeiten, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erinnert daran, dass er zuletzt bereits auf die wahrscheinliche Branchenkonsolidierung hingewiesen habe, angesichts niedriger Bewertungen bei positiven Langfristtrends.

Im XETRA-Handel gewinnen Home24-Papiere zeitweise 0,53 Prozent auf 7,52 Euro und liegen damit über dem Angebotspreis.

/ag/zb

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Home24 Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Home24 Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Home24

Bildquellen: home24