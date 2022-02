Ukraine-Krise bleibt im Fokus: DAX rutscht in die Verlustzone unter 15.000 Zähler

Der DAX eröffnete die Montagssitzung mit einem Aufschlag von 0,96 Prozent auf 15.186,63 Punkte und damit deutlich erholt. Im weiteren Verlauf zerschlägt sich jedoch die Risikoneigung der Anleger wieder und das Börsenbarometer fällt zurück. Aktuell gibt der DAX um 0,56 Prozent auf 14.957,95 Zähler nach.

Neue Signale einer möglichen Deeskalation der Russland-Nato-Krise bescherten dem deutschen Aktienmarkt am Montag einen freundlichen Auftakt. Vom Parkett in New York werden zu Beginn der Woche dagegen keine Impulse kommen, denn der Taktgeber Wall Street macht feiertagsbedingt eine Pause.

Ukraine-Konflikt: Gipfel mit Putin und Biden sorgt für Zuversicht

In der vergangenen Woche hatten Sorgen vor einem Einmarsch Russlands in die Ukraine den DAX um zweieinhalb Prozent nach unten gedrückt. In den festgefahrenen Konflikt könnte nun etwas Bewegung kommen, denn zur Deeskalation ist ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin geplant. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe den beiden am Sonntag ein solches Treffen und anschließend ein weiteres mit allen Beteiligten vorgeschlagen, hieß es aus Paris.

"Die diplomatischen Hoffnungen sind nach dem französischen Vorstoß etwas größer geworden", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Idee eines Ukraine Gipfels mit den beiden Präsidenten sorge auf dem Parkett für etwas Erleichterung.

Dreht EZB schon 2022 an der Zinsschraube?

In den Blick könnte zudem rücken, dass sich wohl immer mehr Mitglieder der Europäischen Zentralbank (EZB) für eine Leitzinserhöhung in diesem Jahr aussprechen. Es zeichne sich eine Einigung ab, dass die Anleihekäufe unter dem allgemeinen Kaufprogramm APP im September auslaufen könnten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf informierte Personen. Dies könnte bedeuten, dass eine erste Zinserhöhung im Dezember erfolgt.

