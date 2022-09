Volatiler Handel an Frankfurter Börse: DAX dreht nach schwachem Start ins Plus

Der DAX eröffnete die Frankfurt-Sitzung 0,43 Prozent tiefer bei 12.231,84 Punkten. Aktuell geht es 0,21 Prozent auf 12.309,86 Zähler nach oben.

DAX-Jahrestief im Blick

Kursverluste vor allem am Anleihemarkt haben sich am Montagmorgen in Europa nach dem Rechtsruck bei der Parlamentswahl in Italien gezeigt. Sollte beim DAX das neue Jahrestief vom Freitag bei 12.180,76 Punkten nochmals unterschritten werden, dürfte erneuter Abgabedruck aufkommen. Danach sieht es aber nicht aus, denn schnell nach dem Start sind insbesondere die Aktienkurse auf Erholungskurs gegangen nach den jüngsten herben Einbußen.

Italien-Wahl im Fokus

Wie erwartet scheint ein Bündnis aus drei rechten und Mitte-Rechts-Parteien die italienischen Wahlen gewonnen zu haben. Die Rechtskoalition hatte im Wahlkampf teure Vorschläge präsentiert, um den Folgen von Energiekrise und Inflation beizukommen. Dazu gehören massive Steuersenkungen - ohne Erklärung, wie diese finanziert werden sollen.

Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei Berenberg, hält aber die Wahrscheinlichkeit für gering, das sich eine von Meloni geführte Regierung so sehr über die EU-Regeln hinwegsetzen werde, dass ein fiskalisch herausgefordertes Italien dadurch auf eine Schuldenkrise zusteuern könnte. "Wir müssen uns zwar auf einige Unruhe einstellen, zum Beispiel in Bezug auf Migrationsfragen, aber wir erwarten keine größeren wirtschaftlichen, finanziellen oder politischen Umwälzungen", so der Chefvolkswirt in einer ersten Einschätzung.

