Zinssorgen bremsen DAX-Kurs aus

Der DAX verlor zum Sitzungsstart am Mittwoch 0,84 Prozent auf 15.639,45 Punkte und kann sich aktuell mit 0,08 Prozent auf 15.785,27 Zähler ins Plus kämpfen.Bereits an der Wall Street war es am Vorabend nach der Feiertagspause weiter bergab gegangen. Diesen schwachen Trend nahmen die asiatischen Börsen am Morgen auf - allen voran Japan mit massiven Verlusten. Zinssorgen hätten den Markt durchgerüttelt, hieß es bei der Commerzbank . "Die Stimmung ist schlecht." Auch in den USA dominiert die Sorge, dass die US-Notenbank der hohen Inflation mit einem rasanteren Tempo an Zinsschritten gegensteuert.

Britische Inflation im Fokus

Die steigende Inflation und die Reaktion der Notenbanken darauf bleiben die beherrschenden Themen auf dem Börsenparkett. Daher richten Investoren besondere Aufmerksamkeit auf die britischen Inflationsdaten. Die Inflation in Großbritannien ist auf den höchsten Stand seit fast 30 Jahren gestiegen und macht damit weitere Zinserhöhungen der Bank von England (BoE) wahrscheinlicher. Die Teuerungsrate kletterte im Dezember stärker als erwartet auf 5,4 Prozent, wie das nationale Statistikamt am Mittwoch mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit März 1992. Ökonomen hatten nur mit einem Plus auf 5,2 Prozent gerechnet, nach 5,1 Prozent im November. Die Preise stiegen bei vielen Waren und Dienstleistungen, spürbar teurer wurde es bei Lebensmitteln und Getränken, sowie bei Restaurants und Hotels.

Die steigende Inflation wird zunehmend ein Problem für die Regierung von Boris Johnson, da die Haushalte immer stärker unter anziehender Energiepreise leiden. "Ich verstehe den Druck, dem die Menschen in puncto Lebenshaltungskosten ausgesetzt sind, und wir werden weiterhin auf die Bedenken der Menschen hören", sagte Finanzminister Rishi Sunak als Reaktion auf die Daten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag