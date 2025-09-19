DAX23.677 +1,4%ESt505.441 +1,3%Top 10 Crypto16,41 +0,6%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.059 +0,6%Euro1,1835 +0,1%Öl67,98 +0,1%Gold3.669 +0,2%
De Guindos: Euro-Wechselkurs macht Euro attraktiv für China

18.09.25 11:02 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--EZB-Vizepräsident Luis de Guindos sieht weiterhin das Risiko, dass Europa zum Ziel billiger chinesischer Exporte werden könnte. "Angesichts des günstigen Wechselkurses könnten sie Europa als ein attraktives Exportziel ansehen", sagte er in einem MNI-Webcast. Die EZB habe kein Wechselkursziel, sie beobachte aber die Bewegung des Wechselkurses. Eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der chinesischen Ausfuhren nach Europa wird nach seiner Meinung das noch ausstehende Zollabkommen zwischen China uns den USA spielen. "Eine Möglichkeit, die wir beobachten müssen, ist, dass eine Einigung zur Umleitung von Handelsströmen führt - Europa ist ein guter Markt", sagte er. Die Wirkungen eines solchen Zollabkommens müsse die EZB dann mit Blick auf Wachstum und Inflation analysieren.

September 18, 2025 05:03 ET (09:03 GMT)