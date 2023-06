NASDAQ-Titel Flywire-Aktie & NYSE-Titel Walmart-Aktie: Goldman Sachs spricht von langanhaltender Inflation - Diese beiden Aktien überzeugen dennoch

Aktien in diesem Artikel Flywire 29,00 EUR

• Starke US-Arbeitsmarktdaten• Möglicherweise Zinspause im Juni• Fokus auf defensive Aktien

Im April betrug die Inflation in den USA noch 4,9 Prozent. Zwar ist die Teuerungsrate damit gesunken, dennoch liegt sie nach wie vor weit über dem von der Fed angestrebten Ziel von 2 Prozent. Gerade im Dienstleistungssektor bleiben die Preissteigerungen hoch. Insgesamt zehnmal in Folge hat die US-Notenbank die Leitzinsen bereits erhöht. Am 14. Juni steht die nächste Entscheidung an. Aussagen von Vertretern der US-Notenbank lassen vermuten, dass es eine Zinspause geben wird. So sagte Patrick Harker, Chef der regionalen Notenbank von Philadelphia: "Ich gehöre definitiv zu denjenigen, die darüber nachdenken, eine Erhöhung bei dieser Sitzung auszulassen".

Auch die starken Daten zum US-Arbeitsmarkt machen es der Federal Reserve nicht gerade leicht, gegen die hohe Inflation anzukämpfen. Mit der Reihe an Zinserhöhungen hatten die US-Währungshüter die Hoffnung verbunden, die Wirtschaft dadurch etwas abschwächen zu können. In diesen herausfordernden Zeiten sollten Anleger laut der US-Investmentbank Goldman Sachs auf zwei defensive Aktien blicken, die Widerstand gegen einen Abschwung zeigen können, wie TipRanks berichtet.

Flywire Corporation

Flywire Corporation ist ein Online-Zahlungsabwicklungsdienst, welcher auf die Reise-, Gesundheits- und B2B-Branche sowie auf das Bildungswesen spezialisiert ist. Das Unternehmen bietet in zahlreichen Sprachen Service und Support rund um die Uhr und sorgt damit für einen reibungslosen Zahlungsvorgang. Flywire Corporation arbeitet mit Visa, MasterCard und AmEx sowie mit PayPal und Venmo zusammen.

Der Online-Zahlungsabwicklungsdienst profitiert enorm von der Digitalisierung . Der Umsatz betrug im ersten Quartal 2023 94,4 Millionen US-Dollar, gegenüber 59,3 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. TipRanks schreibt, dass der Analyst Will Nance dazu äußert: "Mit Blick auf die Zukunft glauben wir, dass die starke NRR-Erfolgsbilanz von FLYW, gepaart mit seinem Engagement für eine konsistente operative Hebelwirkung, das Unternehmen gut positionieren sollte, um in naher Zukunft weiterhin eine Outperformance zu erzielen."

Walmart

Walmart ist ein Einzelhandelsriese. Im ersten Quartal 2023 erzielte das US-Traditionsunternehmen einen Umsatz von 152,30 Milliarden US-Dollar. Wie TipRanks berichtet, sei vor allem die Verlässlichkeit dieses Unternehmens ein enormer Pluspunkt. Walmart zahlt seit 2003 Dividenden aus, hat seitdem noch kein Quartal verpasst und die Zahlungen jedes Jahr konstant erhöht. Goldman-Analystin Kate McShane ist begeistert von den Walmart-Papieren: "Wir glauben, dass WMT eine Aktie ist, die Anleger angesichts ihrer defensiven Qualitäten auf kurze Sicht und des sich langfristig verbessernden Rentabilitätsprofils immer noch besitzen wollen", wird die Expertin von TipRanks zitiert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chris Hondros/Getty Images