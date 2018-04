"DEGIRO ist nicht besonders günstig, sondern die anderen Broker übermäßig teuer" - Interview mit Jan Jirsa

DEGIRO ist seit 2014 im deutschen Markt tätig und mittlerweile einer der führenden Onlinebroker in Deutschland. Außerdem bietet DEGIRO seine Dienstleistungen in 18 europäischen Ländern an. Führen Sie uns doch bitte einmal kurz durch die Besonderheiten, die Ihr Broker bietet und geben Sie einen Überblick an welchen Anlegertyp sich Ihr Angebot richtet.

Mittlerweile ist glaube ich bekannt, dass DEGIRO der günstigste Broker am deutschen Markt ist. Unser Angebot richtet sich auf Grund der niedrigen Gebühren an sowohl aktive als auch passive Anleger. Aktive Anleger können so Ihre Trading-Kosten so niedrig wie möglich halten. Aber auch für passive Anleger ist die Höhe der Transaktionskosten auf lange Sicht ausschlaggebend für die Rendite.

Wir sehen auch, dass auch sehr viele junge Anleger durch die niedrigen Kosten bei DEGIRO mit teilweise geringem Ordervolumen ihre ersten Erfahrungen im Wertpapierhandel sammeln. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass DEGIRO sich auf Grund des breiten Produkt- und Leistungsangebotes an alle Anleger richtet.

DEGIRO hat im Jahr 2017 die Anzahl der ausgeführten Transaktionen um 51% im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Wie können Sie diesen signifikanten Anstieg erklären? Kann das Wachstum 2018 so weitergehen?

Wir haben im Jahr 2017 sehr stark in die Benutzerfreundlichkeit unserer Handelsplattform investiert und das Produkt- und Informationsangebot für Kunden erweitert. Die Verbesserung der Plattform für bestehende Kunden in Kombination mit einem starken Neukundenwachstum hat zu diesem immensen Anstieg der Transaktionszahlen geführt. DEGIRO hat im Jahr 2017 14,74 Millionen Transaktionen ausgeführt und führte am Ende des Jahres 246.000 Depots (eine Steigerung von 67 % im Gegensatz zum Vorjahr). Die ausgeführten Transaktionen sind damit höher als die der Consorsbank im gleichen Jahr. Wir erwarten für das Jahr 2018 eine ähnliche Steigerung und arbeiten damit weiterhin an unserem Ziel der größte Broker Europas in Bezug auf ausgeführte Transaktionen zu werden.

Durch den Transaktionsanstieg könnte man vermuten, dass Kunden einen hohen Nutzen erleben. Welche Maßnahmen plant DEGIRO 2018 um den Kundennutzen weiterhin zu steigern?

Auch im Jahr 2018 werden wir weiter das Informationsangebot für Kunden ausbauen. Das bedeutet, dass über das Jahr den Kunden mehr Informationen in der Plattform zur Verfügung gestellt werden. Die Plattform soll noch benutzerfreundlicher und auch personalisierbar werden. Zusätzlich arbeiten wir an einer Zertifikatesuche, die es Anlegern leichter machen wird Zertifikate zu finden.

Mittelfristig werden wir auch ein zusätzliches Angebot hinzufügen, das sich mehr an passive Anleger richtet.

Nun hat DEGIRO in der Vergangenheit mit dem Spruch "Groß bei den Anlegern - klein bei den Preisen" geworben. Wie schafft Ihre Handelsplattform es, günstiger als andere zu sein? Kann man diese Aussage generalisieren oder besteht ein Kostenvorteil bei allen Produkten, die von DEGIRO angeboten werden?

DEGIRO war früher ein Broker, der ausschließlich Großanleger als Kunden hatte. Erst seit dem Jahr 2013 sind wir auch für Privatanleger tätig. Die gesamte IT- Infrastruktur wurde von DEGIRO selbst entwickelt. Das bedeutet, dass wir Kosten von externen Anbietern auf einem Minimum halten und dadurch günstigere Gebühren als andere Broker anbieten können. Aus unserer Sicht ist DEGIRO auch nicht besonders günstig, sondern die anderen Broker übermäßig teuer.

Der Großteil der Produkte, die ein deutscher Anleger handelt, ist bei DEGIRO günstiger zu handeln als bei anderen Brokern. Auch der Handel an ausländischen Börsen ist bei uns vergleichsweise günstig.

Zusätzlich ist es wichtig zu erwähnen, dass DEGIRO All-inclusive-Gebühren anbietet. Das bedeutet, dass alle externen Gebühren in den Gebühren von DEGIRO enthalten sind. Das macht die Gebührenstruktur besonders transparent, weil im Nachhinein nicht zusätzliche externe Gebühren abgerechnet werden.

Im vergangenen Jahr hat DEGIRO einige Awards abgeräumt. Beispielsweise den "Bester Online Broker" Award des Handelsblatts. Worauf können Sie dies zurückführen und wie geht DEGIRO auf Kundenfeedback ein?

Die zahlreichen Awards im letzten Jahr zeigen, dass wir nicht nur bei den Gebühren vorne mitspielen können. Auch die Kundenzufriedenheit ist bei DEGIRO hoch einzuschätzen, was zum 2. Platz in der jährlichen Kundenumfrage der Börse Online geführt hat. Das zeigt, dass unsere Kunden im Durchschnitt mit unserer Entwicklung zufrieden sind. Feedback unserer Kunden wird an die entsprechenden Abteilungen kommuniziert und wir versuchen konstant aus dem Feedback unserer Kunden zu lernen, um unter anderem unsere Handelsplattform verbessern zu können. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist auch der Grund, warum DEGIRO 2017 von N-TV zum fairsten Broker Deutschlands ausgezeichnet wurde.

MiFiD 2 ist eine Finanzmarktrichtlinie, die mehr Schutz für Anleger beim Wertpapierhandel bieten soll. Was hat sich in dieser Hinsicht für DEGIRO-Kunden Anfang 2018 verändert?

Die MiFiD 2 -Richtline hat einige Änderungen für den Anleger mit sich gebracht. Die zu erwartenden Gebühren vor der Transaktion und die tatsächlich angefallenen Gebühren werden noch transparenter ausgewiesen.

Zusätzlich erhalten Kunden, die Zertifikate, ETFs oder Fonds handeln, mehr Informationen durch die sogenannten Basisinformationsblätter. Diese werden vom Emittenten zur Verfügung gestellt und sind in unserer Handelsplattform einsehbar. Dadurch kann sich der Kunde vor der Investmententscheidung noch besser über das jeweilige Produkt informieren. Insgesamt hat die neue Richtlinie mehr Transparenz und Informationen für den Kunden gebracht, was sicherlich zu begrüßen ist.

In Deutschland haben wir ein reichhaltiges Angebot an Onlinebrokern. Wie schafft es DEGIRO aus diesem Dschungel herauszustechen und was schätzen bisherige Kunden an Ihrer Plattform?

DEGIRO schafft es mit seinen Gebühren aus der Masse herauszustechen. Die Gebühren sind nun mal ein wichtiger Einflussfaktor auf die Rendite. Durch den Markstart von DEGIRO wurden sich Anleger erst bewusst, dass die Gebühren bei unserer Konkurrenz einfach zu hoch sind.

Zusätzlich schätzen Kunden von DEGIRO die intuitive Plattform, die den Handel mit Wertpapieren sehr einfach macht. Diese Kombination macht DEGIRO für jeden Anlegertyp interessant.

Valentin Schmack

Bildquellen: DEGIRO