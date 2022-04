Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Nachmittag im Bullenmodus

Die Delivery Hero-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:22 Uhr in Grün und gewann 5,0 Prozent auf 41,86 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Delivery Hero-Aktie bei 42,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 905.585 Delivery Hero-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2021 bei 141,95 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 239,11 Prozent hinzugewinnen. Bei 36,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 100,95 EUR.

Am 10.02.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Delivery Hero hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 612,00 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 65,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,79 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2022 erfolgen. Delivery Hero dürfte die Q4 2022-Ergebnisse Experten zufolge am 09.02.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Delivery Hero 2023 einen Verlust in Höhe von -2,803 EUR je Aktie ausweisen dürften.

