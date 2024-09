Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero legt am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Delivery Hero zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Delivery Hero konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 29,05 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Delivery Hero zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 29,05 EUR. Die Delivery Hero-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,17 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,29 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 637.695 Delivery Hero-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.09.2023 bei 34,29 EUR. Derzeit notiert die Delivery Hero-Aktie damit 15,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,92 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 48,64 Prozent könnte die Delivery Hero-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Delivery Hero-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,38 EUR an.

Am 26.09.2017 äußerte sich Delivery Hero zu den Kennzahlen des am 30.06.2017 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,98 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 132,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 132,00 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Delivery Hero am 05.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Delivery Hero-Anleger Experten zufolge am 27.08.2026 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Delivery Hero 2024 einen Verlust in Höhe von -1,659 EUR ausweisen wird.

