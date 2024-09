Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Blick auf Delivery Hero-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Delivery Hero. Die Delivery Hero-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 29,18 EUR.

Die Delivery Hero-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 29,18 EUR. Die Delivery Hero-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,33 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 68.010 Delivery Hero-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,05 EUR erreichte der Titel am 05.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 16,69 Prozent Plus fehlen der Delivery Hero-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.02.2024 bei 14,92 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 48,87 Prozent könnte die Delivery Hero-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Delivery Hero seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,38 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2017 abgelaufenen Quartal legte Delivery Hero am 26.09.2017 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,98 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Delivery Hero -0,98 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 132,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Delivery Hero 132,00 Mio. EUR umgesetzt.

Am 05.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Delivery Hero veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 27.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Delivery Hero im Jahr 2024 -1,659 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

