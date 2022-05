Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Montagvormittag gesucht

Um 30.05.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von Delivery Hero zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 35,00 EUR. Die Delivery Hero-Aktie legte bis auf 35,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,60 EUR. Der Tagesumsatz der Delivery Hero-Aktie belief sich zuletzt auf 86.858 Aktien.

Am 03.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 134,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Delivery Hero-Aktie liegt somit 74,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,88 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Delivery Hero-Aktie 46,57 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Delivery Hero-Aktie bei 92,00 EUR.

Delivery Hero veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.918,75 EUR – ein Plus von 40,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Delivery Hero 1.361,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Delivery Hero am 25.08.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 24.08.2023.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,840 EUR je Delivery Hero-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Delivery Hero-Aktie

Beiersdorf und Rheinmetall sind DAX-Aufstiegskandidaten - Aktien schließen mit unterschiedlicher Tendenz

Aktien von HelloFresh und Delivery Hero im Minus - ABOUT YOU-Aktie trotzt dem Trend

Delivery Hero- und Just Eat Takeaway-Aktien legen zu: Hochstufung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero

Bildquellen: Delivery Hero