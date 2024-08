Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Freitagmittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Delivery Hero gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Delivery Hero-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.

Die Delivery Hero-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,8 Prozent im Plus bei 27,11 EUR. Kurzfristig markierte die Delivery Hero-Aktie bei 27,67 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,41 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 491.986 Delivery Hero-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,57 EUR) erklomm das Papier am 01.09.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,50 Prozent könnte die Delivery Hero-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,92 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 44,96 Prozent würde die Delivery Hero-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,38 EUR je Delivery Hero-Aktie aus.

Delivery Hero ließ sich am 26.09.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2017 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,98 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 132,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 132,00 Mio. EUR.

Am 05.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Delivery Hero veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 27.08.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -1,650 EUR je Aktie in den Delivery Hero-Büchern.

