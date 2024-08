Deutliches Wachstum

SCHOTT Pharma erhöht nach einem kräftigen Wachstum im dritten Geschäftsquartal seine Umsatzprognose für das laufende Jahr.

So dürften die Erlöse währungsbereinigt um 11 bis 13 Prozent steigen, teilte der Pharmazulieferer am Donnerstag in Mainz mit. Bislang hatte das Unternehmen 9 bis 11 Prozent in Aussicht gestellt. Die Ergebnisprognose bekräftigte SCHOTT Pharma und geht weiter von einer operativen Marge etwa auf Vorjahreshöhe aus. Dabei impliziert das Unternehmen ein saisonal schwächeres Schlussquartal wegen der jährlichen Sommerpause.

Im dritten Geschäftsquartal (per Ende Juni) stieg der Umsatz um 15 Prozent auf 254 Millionen Euro, wie es weiter hieß. Währungsbereinigt lag das Plus bei gut einem Fünftel. Das Unternehmen profitierte dabei unter anderem von einer anhaltend guten Nachfrage nach vorfüllbaren Spritzen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um mehr als ein Drittel auf 74 Millionen Euro zu.

SCHOTT Pharma-Aktien steigen deutlich - optimistischerer Ausblick

Höhere Geschäftsziele für das Gesamtjahr sorgen bei den Anlegern von SCHOTT Pharma am Donnerstag für gute Laune. Die Papiere des Verpackungsherstellers für die Pharmabranche steigen im XETRA-Handel zeitweise um 11,68 Prozent auf 35,94 Euro.

Die jüngsten Zwischenhochs wurden damit überwunden werden; der Kurs stieg auf ein Hoch seit Mitte Mai. Hier ist im Chart bei etwa 36 Euro noch eine Scharte offen, die nun ausgewetzt werden könnte. Damals hatte SCHOTT nämlich die Erwartungen an das im Oktober startende, neue Geschäftsjahr gedämpft wegen reduzierter Verkäufe von Spritzen an einen Großkunden.

Nun können sich die Anleger allerdings über das besser als erwartet laufende Geschäftsjahr 2023/24 und eine höhere Umsatzprognose freuen. Ein Experte lobte die Ergebnisse des dritten Quartals, insbesondere das margenstarke Geschäft mit individuell auf Bedürfnisse zugeschnittenen High-Value-Lösungen (HVS).

MAINZ/FRANKFURT (dpa-AFX)