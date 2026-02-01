DAX24.873 -0,5%Est506.025 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5100 -3,0%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.080 -3,1%Euro1,1916 +0,2%Öl69,60 +0,8%Gold5.053 +0,6%
DAX entfernt sich von 25.000 Punkten -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Moderna, Robinhood, TKMS im Fokus
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy
MDAX-Papier TUI-Aktie: Dieser Dividendenausschüttung blicken TUI-Aktionäre entgegen
Deutsche Börse-News: Hohes Interesse an japanischen Aktien (ETFs)

11.02.26 08:46 Uhr
FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Zu Monatsbeginn trenden Sparpläne im Handel mit Indexfonds. Auffällige Nachfrage sehen Händler bei Japan-ETFs rund um die Parlamentswahl am Sonntag. Bei Gold- und Silber-ETCs nimmt die zuvor hohe Handelsaktivität etwas ab.

11. Februar 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Anfang Februar stehen wie üblich die breit gestreuten Welt-Indexfonds ganz oben in den Umsatz-Rankings. Frank Mohr von der Société Générale verweist hier auf die zahlreichen Sparpläne, die zu Monatsbeginn ausgeführt werden. Frisches Geld fließt hier vor allem in die MSCI World-ETFs von iShares und Amundi (IE00B4L5Y983 bzw. ) sowie den Vanguard FTSE All-World (IE00BK5BQT80). Ivo Orlemann von der ICF Bank sieht in diesem Segment starke Käufe des Deka MSCI World (DE000ETFL508).

Japanischer Leitindex nach der Wahl auf Allzeithoch

Die zusätzliche Nachfrage zu Monatsbeginn nennt Mohr auch als Hauptgrund für den deutlichen Kaufüberhang und den überdurchschnittlich hohen Anteil an gehandelten Aktien-ETFs. Auffällig war zudem das starke Interesse an japanischen Aktien im Vorfeld der Parlamentswahl. Dort hat die Liberaldemokratische Partei (LDP) unter Premierministerin Sanae Takaichi am Sonntag eine historische Mehrheit im Unterhaus, dem Abgeordnetenhaus, erreicht. Das trieb den japanischen Leitindex Nikkei 225 zum Wochenstart auf ein Rekordhoch. Anlegerinnen und Anleger hatten sich im Vorfeld vor allem mit dem Amundi Prime Japan (LU2089238385) und dem Xtrackers MSCI Japan ESG (IE00BG36TC12) eingedeckt.

Für US-amerikanischen und europäischen Aktien berichten die Händler von einem nahezu ausgeglichenen Verhältnis zwischen Käufen und Verkäufen. Zu den meistgehandelten Produkten zählen hier vor allem der Xtrackers S&P 500 Swap (LU0490618542), der iShares Nasdaq 100 (IE00B53SZB19), der Amundi Core Stoxx Europe 600 (LU0908500753) und der L&G MSCI Europe Climate Pathway (IE00BKLTRN76). Für Tracker mit Unternehmen aus Schwellenländern zeigt sich ein ähnliches Bild. Hier stehen vor allem die MSCI Emerging Markets-Fonds von HSBC (IE000KCS7J59), Amundi (LU1681045370) und Invesco (IE00B3DWVS88) im Fokus.

Technologie-Fonds werden weiterhin verkauft

Im Handel mit Branchen-ETFs überwiegen bei den weiterhin dominierenden Tech-Trackern unverändert die Verkäufe. Mohr sieht Abgaben für den Xtrackers MSCI World Information Technology (IE00BM67HT60) und den iShares Automation & Robotics (IE00BYZK4552). Einen leichten Kaufüberhang gibt es noch für den Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (

Seit Donnerstagabend steht laut Schröer zudem der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (DE000A0H08H3) auf den Einkaufslisten vieler Anlegerinnen und Anleger. Als möglichen Grund nennt er die an diesem Tag nachbörslich veröffentlichten Quartalszahlen von Amazon, die in diesem Branchenindex stark vertreten sind. Der Indexfonds hat sich in den vergangenen zwei Wochen relativ gut geschlagen.

Kein klarer Trend für Gold und Silber

Ein großes Thema im ETF-Markt sind weiterhin die stark schwankenden Edelmetalle. "Die Umsätze sind im Vergleich zur Vorwoche etwas geringer, aber es ist immer noch ziemlich viel los", erklärt Orlemann. Gehandelt werden vor allem der Invesco Physical Gold (IE00B579F325) und der WisdomTree Physical Silver (JE00B1VS3333).

Eine klare Richtung kann der Händler dabei nicht ausmachen: "Dadurch, dass die Kursausschläge so kräftig waren, liefen Käufe wie Verkäufe. Beim Abrutschen werden immer eine Menge Stop-Orders ausgelöst. Andererseits werden auch niedrige Geldseiten zum Kauf ausgeführt."

Schröer erkennt ebenfalls eine leichte Beruhigung der zuvor allerdings auch ungewöhnlich hohen Handelsvolumina für Edelmetall-Fonds. Auch bei Lang & Schwarz hielten sich Käufe und Verkäufe die Waage. Geordert wurden hauptsächlich gehebelte ETFs wie der WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (IE00B7XD2195) und der WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (IE00B8HGT870).

Langlaufende Anleihen wandern ins Depot

Einen interessanten Trend sieht Mohr im Handel mit Anleihe-ETFs. Dort stehen aktuell langlaufende Titel aus Europa im Fokus. Gekauft wird der Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 (LU0290357259) und der Amundi Euro Government Tilted Green Bond (LU1681046261). Abgaben gibt es hingegen für den Xtrackers II US Treasuries (LU0429459356), der den amerikanischen Anleihen-Sektor abdeckt.

Von Thomas Koch, 10. Februar 2026, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

