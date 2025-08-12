Deutsche Exporte im Juni höher als erwartet

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die deutschen Exporte sind im Juni deutlicher als erwartet gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sie sich gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 0,8 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 0,3 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 2,4 Prozent höher.

Die Importe stiegen um 4,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die befragten Ökonomen hatten ein Plus von 1,0 Prozent vorhergesagt. Auf Jahressicht ergab sich ein Anstieg von 7,9 Prozent.

Der saisonbereinigte Handelsbilanzüberschuss belief sich auf 14,9 Milliarden Euro. Insgesamt wurden im Juni kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 130,5 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 115,6 Milliarden Euro nach Deutschland importiert.

