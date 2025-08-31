Deutsche Reallöhne steigen im zweiten Quartal um 1,9 Prozent

DOW JONES--Die Reallöhne in Deutschland sind im zweiten Quartal 2025 kräftig gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, lagen die Reallöhne um 1,9 Prozent höher als im Vorjahresquartal. "Damit setzte sich der positive Trend der Reallohnentwicklung fort", erklärten die Statistiker.

Die Nominallöhne stiegen im zweiten Quartal um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im selben Zeitraum um 2,1 Prozent.

August 29, 2025 02:14 ET (06:14 GMT)