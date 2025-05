Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Vormittag

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 23,79 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 23,79 EUR zu. Bei 23,82 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,66 EUR. Bisher wurden heute 202.105 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,09 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,26 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 12,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 48,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,680 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,25 EUR.

Am 29.04.2025 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,37 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.07.2026.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

