Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tritt am Vormittag auf der Stelle

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Bei der Deutsche Bank-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 13,10 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Deutsche Bank-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 13,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 13,17 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,07 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,17 EUR. Zuletzt wechselten 75.429 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 17,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 23,03 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2023 bei 9,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 27,92 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,664 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,16 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 24.07.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,43 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,23 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 14,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.10.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

