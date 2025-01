Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 17,28 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 17,28 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 17,33 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 687.751 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 17,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,73 Prozent hinzugewinnen. Am 09.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 33,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,661 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,57 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Deutsche Bank ließ sich am 23.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,74 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 16,59 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 15,24 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Deutsche Bank am 30.01.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 29.01.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

