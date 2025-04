Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verliert am Mittwochvormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 22,19 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Deutsche Bank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 22,19 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 22,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 367.161 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 23,54 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,27 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,71 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,679 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 23,04 EUR aus.

Am 30.01.2025 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,65 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 14,60 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15,74 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 29.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,83 EUR im Jahr 2025 aus.

