Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank büßt am Montagmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 25,27 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,5 Prozent auf 25,27 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,92 EUR nach. Bei 25,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.072.528 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,10 EUR erreichte der Titel am 30.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 3,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 12,27 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 51,44 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,00 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,36 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 29.04.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 1,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,71 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

