Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 16,00 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 15:52 Uhr 0,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 16,03 EUR. Bei 15,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 2.380.447 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,32 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2023 auf bis zu 9,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,661 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 19,81 EUR.

Am 24.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Deutsche Bank hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,43 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,23 Mrd. EUR – ein Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2024 terminiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,40 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

