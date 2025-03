Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich Deutsche Bank

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 22,63 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 22,63 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,49 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 22,61 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.619.116 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,79 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 12,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 45,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,679 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,05 EUR aus.

Am 30.01.2025 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,65 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 14,60 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 29.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Bank.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,82 EUR je Aktie belaufen.

