Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

19.09.24 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 15,14 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 15,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 15,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 15,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.553.052 Deutsche Bank-Aktien. Am 26.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 17,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 12,39 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,44 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,663 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,45 EUR. Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank ebenfalls 0,43 EUR je Aktie eingebüßt. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,23 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren. Die Deutsche Bank-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.10.2024 erwartet. Am 29.10.2025 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie Deutsche Bank baut Filialstandorte in Deutschland ab - Aktie im Minus Freundlicher Handel: DAX zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen Stabiler Handel: LUS-DAX notiert zum Handelsstart um seinen Schlusskurs des Vortages

