Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag im Aufwind

Um 09:22 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 9,28 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 9,28 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,16 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 313.240 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 14,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 36,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,53 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,96 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 11.08.2022. Es stand ein EPS von 0,33 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,02 Prozent auf 6.650,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.214,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 26.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 25.10.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2021 1,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Strategen warnen: Im Falle einer Rezession könnte der Ausverkauf an den US-Aktienmärkten "noch viel weiter gehen"

Commerzbank-, ING-Aktie & Co. stark: Morgan Stanley hält Banken für attraktiv

Deutsche Bank-Aktie in Rot: Deutsche Bank ernennt Richard Stewart zum Konzern-Treasurer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com