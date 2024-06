Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 14,55 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 14,55 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,57 EUR an. Bei 14,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 239.976 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,97 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2023 bei 8,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,79 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,663 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,450 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 17,06 EUR.

Am 25.04.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,56 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 17,26 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 13,97 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,19 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

XETRA-Handel DAX schließt in der Verlustzone

Fitch hält an Deutsche Bank-Rating mit "A-" fest