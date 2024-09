Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittwochmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 15,28 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 15,28 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 15,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.653.528 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,36 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,44 EUR am 25.10.2023. Mit Abgaben von 38,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2023 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,663 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,45 EUR an.

Deutsche Bank veröffentlichte am 24.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,23 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 14,45 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2024 terminiert. Am 29.10.2025 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,36 EUR je Aktie.

